為了搶救大潭藻礁，在地環保團體已開過86次記者會。（廖德修攝）

環保團體今（6）日召開記者會表示，大潭藻礁海域今年發現台灣白海豚出沒，這是全球僅存60餘隻的瀕危物種，中油三接站、桃園離岸風電應立即停工並重啟環評。而為了漁業的永續發展，保育單位也應將大潭海域劃為保護區。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，6月8日是「世界海洋日」，台灣的海洋卻面臨破壞與威脅。包括瀕危的台灣白海豚族群下降，第三天然氣接收站（港）破壞世界級希望熱點大潭藻礁，以及台灣西海岸漁業嚴重衰退。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫以個人身分表示，台灣白海豚是國際自然保護聯盟列為極度瀕危的物種，只剩下60多隻；重要棲息環境範圍北起苗栗中港溪口龍鳳港、南到台南市將軍港。今年首次紀錄到台灣白海豚通過永安漁港，北游至白玉藻礁後南返。這是相當珍貴的科學資料，將台灣白海豚的重要棲息環境往北推進40公里。

陳昭倫說，白海豚出現在大潭藻礁海域，再次驗證大潭藻礁生態與生物多樣性的完整性毋庸置疑；南桃園藻礁水域不僅是大型掠食物種的食物庫，更有全台唯一海洋客家漁業文化。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，大潭藻礁發現台灣白海豚蹤跡。這表示大潭藻礁是生態豐富的健康地點，可與台灣白海豚共生。而中油三接站開發案不只傷害大潭藻礁與珍貴濕地，也會傷害生存於此的台灣白海豚，破壞海洋生態，摧毀漁民生存權。

此外，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，大潭藻礁既已發現台灣白海豚的新事證，環保署就應依《行政程序法》第128條規定，撤銷、廢止或變更舊有的環評，重辦相關環評。她強調，大潭藻礁已有指定自然地景、劃設野生動物保護區、一級海岸保護區等多個申請、請願案。如今更應依《文資法》第84條規定，儘速暫定為自然地景。

(中時 )