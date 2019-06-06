劉詩詩曬兒子照片替考生加油。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

「四爺」吳奇隆2015年和小17歲的「若曦」劉詩詩甜蜜完婚，兩人今年4月底在台灣生下第一胎兒子，卻傳出疑因婆媳糾紛導致劉詩詩產後憂鬱嚴重，工作人員代為否認後便未再多做回應。今(6日)逢大陸高考，劉詩詩稍早首度曬出兒子照片為考生加油打氣，可見兩人所生的Q兒雖未露出五官，但看來十分健壯，粉絲也開心送上祝福。

今年4月吳奇隆和劉詩詩在微博報喜宣布誕兒，不久卻傳出，疼老婆的吳奇隆讓劉詩詩在台灣住進頂級VIP月子套房，因一晚要價12000萬台幣的價格，被大陸網友嫌棄摳門，名醫蘇怡寧則在臉書替吳奇隆緩頰，直指：「因為台灣醫療太便宜才會害吳奇隆被對岸網友酸」，更對台灣醫療品質掛保證。

周刊還爆料，因先前肚皮沒動靜，使劉詩詩和婆婆有心結，劉詩詩一度回北京娘家哭訴此事，但公司已否認。而先前透露兒子「超級可愛」的劉詩詩，今懶理婆媳不合、產後憂鬱傳言，開心PO出兒子照片，可見隆詩的小王子被P圖戴上學士帽、眼鏡，為考生加油喊「必勝」，一雙小肉腿超吸睛，吳奇隆也轉發說：「加油，#高考加油# #比耶季#」，網友激動回應：「小小霹靂太可愛了！」、「太可愛了，好好照顧劉詩詩姐姐」、「收到了女神姐姐的祝福！瞬間注入100cc能量」、「今年高考的小獅子太幸福了吧！！！不僅有姐姐還有小辛巴的祝福」。

(中時電子報)