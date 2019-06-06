台中市政府在前市長林佳龍任內，花近1億元經費採購97萬個生廚餘回收桶，並配合推動ROT案在外埔興建綠能生態園區，卻是爭議不斷；市議員陳政顯等人6日痛批說，不只生廚餘回收桶採購案疑有弊端，綠能生態園區ROT案問題叢生。環保局表示，市府會檢討現行合約內容，補強調整至更完備。

陳政顯指出，前市長林佳龍宣稱外埔綠能源區可處理全市生廚餘，但日前議員到現場勘查，發現宛如是大騙局，中市1天生廚餘產出量達200噸，但園區運轉後1年生廚餘處理量只有3萬公噸，平均每天最大處理量80噸，實際處理量可能只有60多噸，市府去年就花1億採購廚餘桶，實在很離譜。

市議員張瀞分說，業者說要利用稻稈發電，但市府要幫忙收購稻稈，每噸收購費1000元，另外還要捆包費1600元加起來要2600元；但賣給廠商卻只賣1000元，廠商處理生廚餘後的灰渣和渣液還要市府幫忙處理，幾乎該花的運輸、營運成本都由市府支付，中央還要分年給廠商5億元補助款，廠商穩賺不賠，天底下有這麼好的生意？

市議員黃健豪表示，綠能生態園區生廚餘進場82噸，出場卻有92噸的灰渣和渣液，需要市府善後處理的廢棄物反而更多，如果加上運輸、處理成本，不只所發的電單價相當高昂，恐怕也沒有真的節省到能源，甚至浪費更多能源。議員們強調，雖相關標案都是前朝所執行，但現任市長盧秀燕及現在的市府應該好好清查，給市民一個交代。

環保局表示，前市府於107年編列預算採購生廚餘桶「綠圓寶」，隨垃圾車回收生廚餘，送至綠能生態園區。對於議員針對採購標案提醒未能配合園區運轉期程，全案目前已送司法檢調，一切靜待調查。

環保局強調，外埔綠能生態園區市府目前提供ROT廠商土地且收取土地租金，其餘工程與設備費用皆由ROT廠商支出；依其投資執行計畫書預估2期投資總金額約6.3億元；截至今年5月ROT廠商第1期已投資約5.3億元，日後也將督促同仁提升採購觀念，讓標案成品符合民眾使用習慣。

(中時 )