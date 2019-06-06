逸祥傳出「封殺憲哥」風波後首上《小明星大跟班》談演藝圈霸凌事件。（圖／中天）

中天綜合台36頻道《小明星大跟班》明（6/7）晚10點將播出主題「大家評評理！演藝圈真的有霸凌！」邀請藝人包偉銘、小鐘、馬國畢、Eason、逸祥、高苡馨、地球、傅天穎等人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起討論演藝工作中遇過的各種不合理對待。先前鬧出「封殺憲哥」風波的藝人逸祥，再次踏進《小明星大跟班》攝影棚，馬上被前輩小鐘虧「今天我跟包大哥很早就到，大家都在等逸祥一個人，等他化完妝。」逸祥趕緊澄清，今天遲到是因為身體不適，並解釋說「前陣子因通告較少，以為憲哥或節目封殺我了！」憲哥笑回：「你怎麼會有這種錯覺呢？要封殺也封殺大咖一點的！」

逸祥過去參與《大學生了沒》以無厘頭的形象出道，他透露剛出道時曾經參與一個外景節目，錄影空檔竟被工作人員使喚去搬道具，但其他比較資深的藝人就可以到車上吹冷氣休息，讓他非常難受。小鐘聽了後吐槽「有一個很大的問題，就是你長得真的很像工作人員。」笑翻眾人。小鐘也以自身經歷分享給後輩，「我去主持外景節目的時候，很常出國，我們也是都要幫節目企劃搬東西、幫攝影師抬行李，都是主動去幫忙的啊！」提點逸祥不要太愛抱怨；憲哥也接著再虧逸祥「他今天主要是來落實說，被我們節目封殺的這件事啦！好好ENJOY你最後一次的表演。」

Eason透露曾錄外景節目時遭前輩惡意推下水。（圖／中天）

同樣也是錄製外景節目，Eason自曝曾經被前輩霸凌，比賽PK贏了對方，竟然被惡意推下游泳池，「節目在PK答題，我一直贏他，我就發現他臉色愈來愈沉，後來跑過我身邊時就故意把我擠到水裡，然後全場笑成一團，但我的手機也因為這樣泡水壞掉了！」憲哥聽了卻有不同看法，「我們的工作就是要讓觀眾笑成一團啊！」認為這樣的環節是常見的節目效果，並反問Eason「這種節目，你錄影的時候就要找機會，看能不能被弄下水啊！你還帶手機幹嘛？這是你不夠敬業！」

演員地球自曝曾在拍戲現場遭導演賞巴掌、腳踹。（圖／中天）

知名綠葉演員地球則自曝曾碰上恐怖導演，「一喊卡，我遠遠就看到導演拔掉耳機，小跑步過來，然後一腳踹過來，罵XXX（三字經），『誰讓你用背影演戲啊！你梁朝偉啊！』但我其實就是照著副導演RE戲時要求的去演。」拍戲遇上導演暴怒動粗竟還不只一樁，地球接著透露在拍攝另一檔戲時，因搞不清楚現場狀況，手上拿著劇本排戲，沒想到才RE了兩句台詞就被破口大罵，「那個導演大罵說，誰准你們拿劇本演戲的，接著走過來就是『啪！』一巴掌，之後只要有這檔戲的通告我就有陰影，很希望它趕快殺青。」想看更多精彩內容請鎖定中天綜合台36頻道週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時電子報)