母雞在A4大小、擁擠不堪的格子籠內互相踩踏，成為產蛋機器。（台灣動物社會研究會提供）

年營收超過20億的餐飲巨擘鼎泰豐標榜「品質是生命」，但一盤要價290元的蛋炒飯，卻仍在使用殘虐母雞的「格子籠」雞蛋，相較於其設立在英國倫敦的門市，已全面使用放牧的「非籠飼」雞蛋，台灣鼎泰豐仍不願制定非籠飼雞蛋採購政策，故台灣動物社會研究會日前發起行動，邀請民眾打電話讓鼎泰豐聽見消費者的聲音。

動社副執行長陳玉敏表示，重視經濟動物福利是國際趨勢，世界動物衛生組織（OIE）今年5月召開的年會便提醒，不把經濟動物當生命，動物身心不健康可能產生疫病，影響人類永續發展，呼籲各國政府及企業重視。

動社自去年1月即與鼎泰豐聯繫溝通，但鼎泰豐卻一直以「成本考量」、「要試菜」等理由拖延，直到今年5月才回覆會先從蛋花湯及「視情況」從部分餐點採用少量非籠飼雞蛋，但對於制定非籠飼雞蛋採購政策與期程，卻不予回應。

陳玉敏指出，台灣以家樂福最先為採購非籠飼雞蛋做出四大承諾，從設立友善雞蛋專區、自有品牌用非籠飼雞蛋、嚴選採用放牧蛋，到2025年前所有門市販售蛋品皆採非籠飼雞蛋；並且，國內餐飲、食品加工業者如麥當勞、摩斯漢堡及卜蜂集團，也均已開始制定動物福利政策，鼎泰豐卻一再迴避企業社會責任。

鼎泰豐每天使用上萬顆雞蛋，用於蛋炒飯、麵條等原料，但其雞蛋來源卻幾乎全數來自格子籠蛋雞場，這些母雞一輩子被囚禁A4大小的籠子裡，被剝奪掉渴望就巢產蛋、沙浴洗澡、展翅梳理羽翼的天性及本能，只能在擁擠不堪的鐵籠中互相踩踏，成為產蛋機器。

陳玉敏說，非籠飼雞蛋可分「放牧」及「平飼」兩種類型，台灣土地有限，動社並未要求企業非得採用放牧雞蛋不可，但相對於鼎泰豐倫敦門市已全面採用放牧雞蛋，台灣十間門市卻仍在用格子籠雞蛋，且藉口「看顧客反應再決定」，故發起行動，希望鼎泰豐聽見消費者的聲音。

(中時 )