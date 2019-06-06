(14:25更新)王維中隔3天後再度登板中繼，在球隊投手連環爆時上場滅火，中繼3局是加入運動家後投的最長局數，僅被擊出1支安打、對「神鱒」卓奧特及大谷翔平連送2K，共計3局無失分，自責分率仍是完美的0。

天使、運動家皆採假先發策略，先發投手都僅丟1局無失分就退場，結果上場的中繼投手雙雙爆掉，天使投手潘尼亞(Carlos Pena)中繼1.2局狂失7分，運動家投手曼登(Daniel Mengden)中繼2.1局失6分也好不到哪去，前4局運動家以7比8落後，趕緊叫上王維中上場救火。

王維中第5局登板，花15球就讓天使打者三上三下，接著6局續投，雖然被首名打者瑞吉福(Luis Rengifo)擊出安打，但接下來先讓拉史泰拉(Tommy La Stella)飛球出局，接著飆93.8英里(約151公里)偏高好球讓「神鱒」卓奧特(Mike Trout)站著被三振，再讓今天剛開轟的大谷翔平連揮三個大空棒出局，送2個三振給天使兩名美、日強打者，結束半局。

教練讓王維中續投第7局，面對「生化人」普侯斯(Albert Pujols)雖先連丟3顆壞球，不過第4顆製造飛球搶下出局數，接著讓卡洪(Kole Calhoun)擊出紮實飛球，還好找到外野手手套接殺，也順利讓佛萊徹(David Fletcher)成第3個出局數，有驚無險結束第3局投球任務。

王維中中繼3局無失分，共用45顆球，最快球速94.3英里(約151.8公里)，僅被擊出1支安打、送出2次三振，加盟運動家第4場比賽中繼3局，是目前最長局數，自責分率仍是完美的0。除此之外對天使強打者卓奧特、大谷翔平飆出三振，也讓普侯斯飛球出局，表現不俗。但投第3局時面對普侯斯及佛萊徹都先連丟3顆壞球，12球中有7球壞球，體力及控球能力明顯下降，不過最後安全下庄。

王維中連投3局好球，隊友也很給力，8局上半運動家攻下2分超前天使，一度讓王維中成為勝投候選人，可惜運動家後援投手又失分，一、二壘有人的情況下敬遠卓奧特、抓大谷，滿壘情況下卻丟保送讓天使輕鬆攻下追平分，也讓王維中失去勝投機會。而最後天使靠著再見二壘安打在9局下半攻下超前分，以10比9帶走勝利。

(中時電子報)