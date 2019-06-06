台北榮總研發「治療性癌症疫苗」用在肺癌、結腸癌、膽管癌與黑色素癌等多項癌症動物模式中，具有顯著抑制癌細胞生長的效果，榮總將這項成果技術移轉醫學科技公司，希望成功創造出一項新藥，造福更多癌症病人。

癌症的治療隨著生物科技進步，從傳統的手術治療、放射線治療、化學治療，進化到20多年前上市的標靶藥物，因具有專一性、加上副作用較少，帶動標靶治療引領風騷多年，可惜高昂藥價、療效受限於基因差異與抗藥性。

近年來，隨著免疫檢查點抑制劑新藥與細胞治療的核准，利用人體免疫系統攻擊腫瘤細胞的免疫治療，其中「癌症疫苗」不僅可以預防健康人罹患癌症，也能透過加強體內免疫反應治療癌症，更是全球癌症免疫治療研發的熱點。

負責癌症疫苗研發的北榮腫瘤醫學部醫師藍耿立表示，癌症免疫治療是當前癌症治療最重要的突破，但是這些新藥價格往往高不可攀，動輒上百萬、數百萬的藥費支出，迫使眾多病患受限經濟因素而放棄治療。

北榮的「治療性癌症疫苗」不是預防疾病而是治療癌症，藍耿立說，疫苗打在動物身上，看到免疫特性有所改變，對促進抗癌免疫力有利，從對照組動物比對，腫瘤長得比較慢，具有減緩腫瘤成長5到9成的效果。

這項治療性疫苗以病人「省錢為主」，藍耿立表示，可以為病人省下數百萬元，主要是疫苗施打的次數不必多，身體的免疫系統就能達到平衡、甚至加強一點，可以產生免疫力，而且疫苗新藥造價便宜。

已經取得美國、台灣、中國大陸等專利的「治療性癌症疫苗」，在技轉醫學科技公司後，獲得更強的研究資源，加速推動治療性癌症疫苗的研發，預計最快3年內進行人體試驗。

(中時 )