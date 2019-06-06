民進黨總統初選下周直接進入民調對決，根據黨中央規定，民調前3天蔡英文總統、行政院長賴清德不能再以專訪、廣告宣傳，此規範明天零時起生效。公開表態支持賴清德的民進黨立委郭國文今（6）天表示，賴在條件不利下，專訪與媒體社群是唯一能完整闡述宣傳管道，肯定黨主席卓榮泰做最大努力，強調黨內唯有團結，共同面對2020大選。

根據民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」規定，民調執行前3天起，其他類候選人於中央黨部通知的停止媒體活動之日起至民調執行完畢止，不得參加電視或電台專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目，不得在電視、電台、平面媒體刊登廣告，以及其他具大眾媒體宣傳效果等行為。

換言之，蔡英文總統與行政院前院長賴清德在明天零時起，不能接受專訪，也不能在傳統媒體登廣告，意味著蔡賴決戰進入最後倒數。對此，民進黨立委許智傑認為初選辦法應參考選罷法來修改，讓所有候選人有公平的宣傳機會。

而公開在臉書貼文「唯一支持賴清德」，力挺賴拋「內閣制雙首長」的民進黨立委郭國文則表示，這場「蔡賴之爭」的黨內出選，賴清德在行政資源懸殊、條件不利的狀態下，專訪與媒體社群是唯一能面對面完整闡述宣傳的形式。

不過，郭國文認為，黨中央在主席卓榮泰思考未來初選後的整合與歷史定位時，已經做最大努力。他強調，黨內唯有團結，才能共同面對2020大選。

(中時 )