前人氣女團「Kara」成員具荷拉，上月25日在IG留下告別文字後，隔天凌晨於首爾清潭洞自宅中輕生，經紀人雖很快察覺事情有異，然發現她時她已昏迷，所幸送醫後救回一命，具荷拉因此住院休養，於數日後出院，然本應出席前男友審判的她卻無預警告假，之後宛若從南韓人間蒸發，社群網站也停止更新，行蹤成謎。

具荷拉爆出輕生消息，住院治療數日後出院，雖有上IG報平安，但沒出席官司審判也沒跟親友見面，音訊全無，讓人又擔心起她的狀況跟安危，而昨韓媒《STARIN》揭開了具荷拉失蹤之謎，報導中指出，有相關人士透露具荷拉如今需要徹底休息來平復心情，然輕生事件被報導後，她的住處也跟著曝光，因此承受了更大的壓力，難以解決。

而原經紀公司認為她現在的狀況，是需要有公司人員全力照顧，但處境非常尷尬，因為具荷拉目前是自由之身，未跟南韓任何一家經紀公司簽約，唯一簽約的是日本的經紀公司，因此她一出院就飛往日本靜養，目前希望外界給予空間，不要過度關心，免得讓她壓力更大。

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(中時電子報)