為發展海線觀光，台中市政府積極辦理「台中市風景區觀光推廣系列活動」，規劃「觀光年曆」串連甲安坑三大風景區旅遊資源，規劃在地特色體驗活動，至於興建大安沙雕美術館一案，觀旅局表示，市府執行「大安沙雕美術館前置評估作業暨佈展整體規劃」，總經費約300萬元，已於今年5月規劃完成，因考量到後續補強作業，將再評估整修金額，未來大安港媽祖主題園區硬體建置規劃，將以媽祖雕像及周邊景觀工程優先，致力發展觀光。

今日第3屆第1次定期會市政總質詢，市議員吳敏濟關心大安砂雕美術館規劃，建議市府應加快腳步，在媽祖園區基座一、二樓建構砂雕美術館，帶動在地觀光產業。

觀旅局表示，市府執行「大安沙雕美術館前置評估作業暨佈展整體規劃」，總經費約300萬元，是動支107年第二預備金300萬元，已於108年5月規劃完成。因建築物原規劃未考慮沙雕的載重，需進行建築物結補強，包括強化基礎及排水等功能，初估需2,095萬元。

觀旅局指出，依照未來大安港媽祖主題園區硬體建置規劃，將優先考量媽祖雕像及周邊景觀工程。後續營運移轉(OT)招商會將沙雕元素列為投資計畫參考項目，並建議由未來經營媽祖主題園區的營運機構，自行衡酌市場需求及財務考量施作。

至於大安媽祖主題園區的目前的推動情形，觀旅局說明，大安媽祖主題園區已於103年10月22日開工，104年5月1日由建設局代辦工程，基座建築已於106年11月30日完工，並由建設局於106年12月26日起辦理驗收作業，108年2月20日完成水電測試運轉。另「周邊景觀及綠美化植栽工程」，也於108年辦理園區景觀部分工程發包及施作，未來雕像來源則朝向重啟公益募款興建。

觀旅局表示，市府積極推廣海線觀光，今年起辦理「台中市風景區觀光推廣系列活動」，規劃「觀光年曆」串連甲安坑三大風景區旅遊資源，規劃在地特色體驗活動，今年6至7月舉辦「大安沙雕音樂季」、8月在大安濱海樂園舉辦「大安沙灘尋寶闖關活動」，9至11月舉辦「大安海觀光推廣活動-風箏節、風箏衝浪等系列活動」。其中，「大安沙雕音樂季」自6月29日至7月21日，預計吸引40萬參觀人次，產值超過4億元。

(中時 )