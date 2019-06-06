路透報導，美國準備對台銷售價值逾20億美元的戰車及其他武器；外交部今天表示，我國政府向美方正式提出採購M1A2坦克車的「發價書需求信函」後，也持續就該案和美方保持密切協調聯繫，美方目前正進行相關審查程序，目前並無進一步資訊。

外交部發言人李憲章今天表示，台美關係緊密友好，美國總統川普上任以來，美國政府高層已多次公開重申台灣關係法，美方並已三度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持；我國政府向美方正式提出採購M1A2坦克車的「發價書需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫。美方目前正進行相關審查程序，目前並無進一步資訊。

李憲章表示，中國國防部長魏鳳和在新加坡出席「香格里拉對話」時發表「台海不惜一戰」等恫嚇言論，以及中國以軍機艦繞台等挑釁舉措。為彰顯我強化自我防衛能力的重要性。未來我國政府將在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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