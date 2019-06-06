前總統馬英九（右二）、前行政院長江宜樺（右三）、「以核養綠」公投領銜人黃士修（左二）等人28日出席由台北市議員羅智強（右）舉辦的「重啟核四公車上路記者會」，聲援重啟核四公投案。（資料照片 劉宗龍攝）

核四商轉公投連署如火如荼進行中，前行政院長賴清德昨(5)日卻拋出「核四根本無法重啟」的說法。對此，前台大醫院副院長王明鉅質疑，賴清德院長任內可能未去過核四，也提不出科學根據，這不是用政治權力來企圖愚民嗎？他呼籲賴清德別再用意識型態誤國，開放民眾參觀核四電廠，讓核四的一切公開透明才是正途。

賴清德昨日公開表示「核四根本無法重啟」，它引述來自台電資深員工的說法，還提到重啟核四其實是要花錢的。他說，「一定要讓國人知道核四的真正狀況，讓公投無法過關，才有辦法妥善解決這個問題。」

王明鉅今在臉書上質疑賴清德，重啟核四就算要花500億，根據王伯輝前廠長公開的說法，1號機要重啟只需要100億元以內。然後每年就能為台電至少省下100億元，連續40年。如果花了500億元，把二部機組全部建好，每年將能為台電多賺200億元。而且連續賺至少40年，8000億元。花500億能40年賺進8000億，60年賺進1兆2千億，這樣不值得嗎？

王明鉅也認為，要讓國人知道核四的真正狀況，那既然賴清德「要讓公投無法過關」，總得先讓人看到核四才能作決定吧！否則根本沒見過核四是圓的扁的就說反對，豈不是「盲目」的反對？

王明鉅批判民進黨政府，從去年就把核四龍門電廠，完全關在鐵門後面鎖在鐵籠裡面，不許任何團體去參觀。說核四「根本無法重啟」的人，非常可能這幾年也沒去過核四。自己沒去過也不了解，然後也拿不出任何科學依據，就公開地說「核四根本無法重啟」。

王明鉅指出，如果既沒去過核四，也說不出有哪些安全疑慮與科學依據，只拿著什麼台電的資深員工說…這些空泛的理由，公開講「根本無法重啟」，這和沒有醫學實證依據的胡亂醫療處置又有什麼兩樣？王明鉅最後說，什麼叫意識型態誤國？你現在懂了吧！

(中時電子報)