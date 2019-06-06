台中市政府推動豐富專案，定位為運動產業園區，目前已取得用地並進行地上物排除、盤點，規劃興建豐原國民運動中心、社皮里活動中心，並設置綠美化運動設施等，希望打造最適合民眾的運動環境，未來也會搭配豐原國民運動中心發展特殊性，進行整體規劃。對於立法委員江啟臣及市議員張瀞分長期以來關心和推動的豐原運動產業園區，市府會加速進行。

台中市議會6日進行市政總質詢，市議員張瀞分關心豐原區「豐富專案」推動期程，期望打造豐原運動城。

盧秀燕表示，豐富專案用地內上的兵工廠已經騰空到潭子區，市府規劃打造運動園區，區內規劃興建豐原國民運動中心、社皮里活動中心，並設置綠美化運動設施，也希望吸引更多產業進駐，發展運動產業園區。

運動局長李昱叡指出，豐原國民運動中心總面積約為5,838平方米，目前整體經費編列4億100萬元，規劃坐落於豐原區一心路1128地號上，即豐富專案的體育場用地中，在用地取得上沒有問題，先前該基地配合花博規劃為停車場，並進行建築基地及建物空間規劃，在花博結束後也進行地上物排除、盤點，希望打造最適合民眾的運動空間環境，未來也會搭配運動中心發展特殊性進行整體規劃。

張瀞分也爭取將豐原區中正公園納入市府的「友善共融公園計畫」，打造老中青全家共享的親子遊憩空間。

建設局長陳大田表示，豐原區中正公園占地約5.5公頃，草木扶疏、林蔭茂密，是豐原在地重要的公共空間，伴隨許多豐原人成長。為重新翻轉舊有公園，市府將納入明年的「台中市友善共融公園計畫」進行規劃，透過改造計畫，重塑中正公園的記憶，打造成為山城地區親子共融、全齡友善的主題公園。

(中時 )