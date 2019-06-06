玩命拍照太危險！新竹市2名年輕美眉，日前為了拍網美照，竟在車水買龍的中華路三岔路口驚險取景，被拍的美眉站在分隔島上擺出網美姿勢，諷刺的是，背後還有塊提醒注意安全的佛號牌，挨批「是要當網美還是亡美？」

拍風格特異的網美照已蔚為風潮，網路上甚至有教學文，指導如何躺在馬路上，擺出憂鬱表情，側拍拍出文青照，放在IG、臉書上超有面子。

2名年輕女子拍網美照地點，位於新竹市中華路二段與東門街口，因鄰近商圈及火車站，平常車流量極大，路口也未設斑馬線，2女竟涉險跑到中央分隔島前拍照，一旁車輛呼嘯而過，2人跟來往車輛只有1步的距離，令人看了膽戰心驚。

目擊民眾將2名美眉涉險拍照的畫面拍照PO網，被拍的美眉顧著擺網美姿勢，絲毫沒注意到背後有塊「南無阿彌陀佛」的佛號牌，提醒用路人小心駕駛，網友看了笑翻，「是以為有佛號加持就天下無敵了嗎？」、「想當網美還是亡美」、「那是照遺像」。

警方表示，民眾若在交通頻繁的道路恣意奔跑、坐臥蹲立或嬉戲，足以阻礙交通，可依《道路交通管理處罰條例》處新台幣300元罰鍰，雖然金額不高，但萬一因拍照取景導致車禍發生，造成死傷意外並非不可能，呼籲網美們慎選拍照地點，以免害人害己。

(中時 )