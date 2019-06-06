左起內政部移民署國境事務大隊陳建成大隊長、桃園機場公司總經理林祥生、財政部關務署臺北關關務長陳依財、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局分局長柯榮輝、以及衛生福利部疾病管制署北區管制中心副主任吳智文。圖：桃機提供

海關同仁宣導入境免稅酒1公升、捲菸200支。圖：桃機提供

桃園國際機場公司在端午節前夕於桃園國際機場第一航廈出境大廳，舉辦「粽夏慶端陽平安旅遊趣」活動起跑儀式，透過同仁穿著涼夏制服進行走秀展示，並手持宣導牌，如「謹慎回答不玩笑謊報炸彈送法辦、出國註冊e-Gate 快速通關、違規攜帶肉類入境罰百萬」等，提醒旅客出入境注意事項，應景祝賀旅客端午假期愉快。

活動邀請機場大聯盟夥伴包括內政部移民署國境事務大隊、內政部警政署航空警察局、財政部關務署台北關、行政院農業委員會動植物防疫局新竹分局、衛生福利部疾病管制署等單位共同參與。

桃園國際機場公司總經理林祥生也向現場所有旅客及值班無法返鄉過節的工作人員致意，現場發送粽子造型香包，希望藉由活動讓國門洋溢臺灣最溫暖的人情味，也讓桃園機場在這個特別的日子裡，洋溢著滿滿的感恩、祝福與溫馨。

除了活動記者會之外，在桃園機場出入境管制區內設有創意拍照區，在手扶梯、電走道等處設置「划龍舟趣旅行」拍照活動，有趣的創意吸引過往旅客拍照。另外在出入境大廳，播放桃園機場珍貴歷史影像及照片，展覽主題為「神行者的桃機」，讓旅客回味桃園國際機場40年來的風華洗練。

(工商 )