台灣逐步邁入高齡社會，由教育部補助輔英科技大學成立的「高齡全程照顧人才培育中心」，今天在該校舉行揭牌儀式，成為全國最大的「高齡照顧」人才培育基地，培養全人關懷的長照人才。

依據國家發展委員會推估，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，即8年內老年人口占比將逾20％。如何對高齡者提供適當照護，成為台灣當前重要的課題。

教育部針對未來超高齡社會之照護人才需求，於107年透過「優化技職校院實作環境計畫」補助技專校院建置長照、護理人才培育基地，其中輔英科大的培育中心是全國最具規模，也是南部第一所區域型長照人才培訓場域，所培育的對象不僅是校內的學生，也擴及鄰近學校師生，更可作為業界在職回訓場所。

輔英科大「高齡照顧中心」是以實境的「類產學」概念設計，在教室內仿照居家、機構及各式照護等情境，讓學習者在類實境中學習全方面照護，從高齡者的健康、亞健康、失智失能，到臨終的全程專業照護，也包含在宅安寧訓練；並與18所大專校院及技術型高中共享教學資源，結合勞動部代訓計畫，產官學合作進階、回訓一條龍，無縫接軌。

教育部表示，除了高齡長照領域以外，未來也將持續在各重點領域為產業培育優質人才，並結合課程、實作、產業資源、考照與就業輔導等機制，為技專校院學生建立一貫專業人才培育規劃，以達「為學生找到未來、讓工作找到人才」之目標，解決業界優質技術人才需求。

(中時 )