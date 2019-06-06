台北市長柯文哲被視為2020總統大選可能參選人，市議員高嘉瑜6日在市政總質詢問柯備胎市長人選，柯先是回說，首要條件是可能選得上，也一定要有知名度，未提及人選，高嘉瑜則毛遂自薦「我以為你會說是我」，柯則妙答；「高嘉瑜現在只是港湖女神，還要再擴大範圍。」

未來柯文哲若決定參選，恐怕要面臨備胎市長人選問題，高嘉瑜今問柯文哲人選條件，柯回應，第一個條件是有可能選得上，一看就知道選不上也沒有用，此外要有一定知名度。高則回柯：「我以為你會說我」。

柯文哲表示，高嘉瑜是可考慮的人選，但現在只是港湖女神，還要再擴大範圍，高再問有比她更適合的嗎？學姊黃瀞瑩呢？柯說，在綠營好像沒有，而學姊不是搞政治的。

接著，高嘉瑜問如果沒有備胎人選，那還要去做其他事嗎？柯則答：「妳要先來當副市長見習嗎？」高急忙回：「沒有、沒有。」

此外，高嘉瑜指出，柯曾經說改變台北才能改變台灣，她問柯現階段是台北還是台灣需要你？柯直說，台北比較需要他，公務體系慢慢改變，文化上的改變較難用數量形容，具體的改變是資本門預算執行率從66％變77％，有改變但還不是足夠的好。

最後，高嘉瑜問柯要繼續改變台北市？柯回應，怕台北一切恢復原狀，台灣也沒有改成，兩頭落空。

(中時 )