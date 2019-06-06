受全球經貿情勢緊張影響，國際油價不斷下跌，國內油價可望連3降，若以今天油價調整公式推估，下周汽油零售價每公升調降1.5元、柴油降1.6元，民眾可於端午節3天連假過後再去加油，但實際油價仍須待中油、台塑周日公佈。

中美貿易戰日前開打，牽動全球經貿神經，加上美國石油庫存意外暴增，使得國際油價走跌，下週國內油價可望再下跌。

根據網站Goodlife中午預測下周油價，下周一起汽油零售價格，每公升調降1.5元、柴油降1.6元，如以此估算，下周調整後的中油參考零售價格，92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油28.3元、98無鉛汽油30.5元、超級柴油每公升24.7元。

不過，實際油價調整仍須待中油、台塑週日（9日）公佈。目前國內汽柴油價，92無鉛汽油每公升為28.3元，95無鉛汽油每公升為29.8元，98無鉛汽油為31.8元，柴油為26.3元。

(中時電子報)