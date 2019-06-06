總統大選民進黨常打兩岸牌，恐嚇民眾票投國民黨就會被大陸統一。有韓粉在FB秀出和朋友的對話，朋友不斷勸他總統不要投給高雄市長韓國瑜，並且說總統一定要民進黨才不會被統一，韓粉回嗆一句「什麼時候統一了?馬英九時代都沒統一了好嗎?」網友也留言「民進黨那套，還真的有人信。」

韓國瑜6月1日凱道造勢大成功，還上了大陸微博熱搜，在熱門微博中，有一位大陸網友留言開玩笑說「蔡英文連任死定了，可惜我黨培養的一名優秀地下黨同志」。因為大陸網友多數認為民進黨上台兩岸關係惡化反而有利提早統一，國民黨上台反而不好下手。

但許多民眾對民進黨的洗腦深信不已，認為票投國民黨就會被統一。一位韓粉在FB社團秀出和朋友的對話，朋友不斷勸他總統不要投給高雄市長韓國瑜，並且說總統一定要民進黨才不會被統一，又說如果真的被統一了，後悔就來不及了。韓粉回嗆一句「什麼時候統一了?馬英九時代都沒統一了好嗎?」

其他網友也留言「民進黨除了喊投XX就統一外還能幹麻」、「民進黨那套，還真的有人信。」、「標準的被冥進黨思想荼毒的人！」、「我一直覺得統一是早晚的時間而已 但如果讓民進黨繼續搞下去 統一的時間一定會加速 而且會是武統」、「真的中毒很深」、「 不是說韓當選會賣了高雄，賣了沒？？」、「我周圍都這種的，我很孤單...」、「什麼時代的人？」

(中時電子報)