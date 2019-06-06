為鼓勵保險業投資長照，金管會主委顧立雄上午在行政院會後記者會表示，將擬引進保險業投入銀髮宅及日照中心，另並研議調降保險業投資不動產的收益率標準，低於現行收益率2.345％。

金管會今天在行政院會進行「金融挺產業推動成效」報告。顧立雄表示，有關長照有分為接近準公共化及不必經衛福部特許的部分，現在先從不需特許的部分讓保險業入手，像是銀髮宅及日照中心等等。

顧立雄說，大家都希望在地老化，但在都市土地取得成本太高，政府可以思考如果有閒置的學校用地，可以結合老人長照，及托幼部分來做，讓學校用地可以解編，做跟托幼及長照有關的事項。在土地的取得成本低了之後，有兩種方式，一是設定地上權給保險公司，讓保險公司蓋建物；另外則是用證券化的方式，由政府興建長照設施，透過募資行為，發行證券讓保險業可以來投資。

他表示，為鼓勵保險業投資長照，政府將研議調降不動產的收益率，比現行的2.345％低，透過政策性引導，讓證券型保險業可進到長照產業來。但顧立雄也說，相關規劃需要跨部會的合作，特別是地方政府盤點閒置的學校用地，要有用地解編的動作。

(中時 )