金廈兩岸聯合魚苗放流活動已進入第5年，為大海注入旺盛的新活力。（李金生攝）

大黃魚和多種鯛類幼苗，為大海帶來盎然生機。（李金生攝）

兩岸放流船隻在金廈海域中線的211航標，也就是「檳榔嶼」附近會師。（李金生攝）

兩岸在金廈海域中線執行歷年來規模最大的海洋復育行動。（李金生攝）

兩岸聯合放流的生態文明活動，期待江河湖海「年年有魚」。（李金生攝）

兩岸聯合放流，協力推動生態文明建設。（李金生攝）

兩岸均選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準（5公分以上）的健康個體，確保對海洋生態無破壞之虞。（李金生攝）

金廈兩岸聯手維護海洋生態資源，大家相約明年再見！（李金生攝）

6月8日是「世界海洋日」，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局今（6）日在金廈海域中線檳榔嶼附近，放流高經濟價值的大黃魚和多種鯛類幼苗632萬尾，期待在「兩門」共同努力保育下，為大海帶來更豐富的魚類資源和盎然生機。

上午10時30分，由金門縣政府參議張瑞心、縣水產試驗所長楊文璽領軍的「金門號」試驗船，與廈門市海洋漁業局總工程司林懷遠帶隊的增殖放流作業船共7艘，在金廈海域中線的211航標，也就是「檳榔嶼」附近會師，同步展開這項深具意義，也是歷年來規模最大的海洋復育行動。

在兩岸一起宣誓「資源永續、與海共存」的決心後，兩岸聯合魚苗放流活動在中線兩側展開。金門縣水試所放流黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾、午仔4萬尾共12萬尾魚苗，廈門市海洋發展局則放流黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬及大黃魚600萬尾共632萬尾魚苗。兩岸均選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準（5公分以上）的健康個體，確保對海洋生態無破壞之虞。

縣水試所指出，兩岸聯合魚苗放流活動已進入第5年，過去4年來累積放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等逾250萬尾，受到兩岸漁民的肯定，加上今年的632萬魚苗，預期可為大海帶來更旺盛的活力。

縣水試所也透過黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報作業，確認放流魚苗會在周遭海域棲息，可對在地漁業經濟帶來助益。該所呼籲兩岸漁民避免於放流處及周邊海域進行強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，未來也能有更多的收穫。

(中時 )