大政治大爆卦-無色覺醒》郭董拿報紙出氣 誰真破壞團結？ 14:112019/06/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭董深夜大暴走，聲稱媒體抹黑讓他忍無可忍，還拿報紙出氣，相對於韓國瑜已經被連續抹黑兩年半，雖然韓粉不滿郭董發言聲稱要加以抵制，不過韓國瑜確認為所有人發言都要尊重，不要抵制任何公司。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉四天王挺韓酸郭 中華民國絕對不是用錢買的 00:542019/06/02 政治要聞 無懼黑韓 禿子明月照大江 00:542019/06/02 政治要聞 挺韓好幫手 一起送進立法院 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜造勢大成功！羅智強提醒兩件事 07:392019/06/02 政治 韓國瑜奔向總統大選眾人難擋 蔡詩萍爆5原因 21:282019/06/02 政治 韓國瑜是民進黨製造的超級怪物？網友吵翻了 10:402019/06/03 政治 他斷言醜聞打不倒韓國瑜 「五個至少」曝韓粉不離棄原因 12:192019/06/03 娛樂 韓6／1造勢 他直言：完全擊中蔡要害 14:302019/06/03 政治 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 政治熱門新聞 王金平到底想幹嘛？學者驚飆3字 - 政治 王金平不參加初選 韓國瑜3點聲明回應 - 新聞 - 中時 藍這4位交500萬保證金 他嘆：真悲壯！ - 政治 李佳芬原反對韓選總統？林佳新爆關鍵轉折 - 政治 蔡、賴廝殺激烈 賀德芬擔心蔡英文會做這件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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