花蓮退役軍武展示公園展出的F-5E戰鬥機。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，8日的造勢活動逼近，全國韓粉們紛紛打探花蓮旅宿、交通、觀光等諸多事宜，花蓮挺韓後援會提醒大家別忘了，就在造勢活動的六期市地重劃區旁有退役軍武展示公園，最適合親子遊了。

花蓮舊火車站的六期重劃區寬敞，毗鄰的東大門國際觀光夜市，美食小吃與遊樂攤，數以百計足以滿足遊客需求，而東大門夜市西南方近自由街還有一個退役軍武展示公園，內有退役陸海空三軍武器，戰鬥機、坦克車等不一而足。

退役軍武公園內展出的軍備涵蓋陸海空三軍，包括陸軍的M-41戰車、M-42防空自走砲車、42迫砲車、M59式加農砲、M101A1式105公厘榴砲；海軍的檞樹飛彈、魚雷發射管；空軍的F-5E戰機等，相當醒目。各種武器下方也都有解說牌，說明種類、型號、功能。

花蓮退役軍武展示公園軍事武器前都有解說牌。（范振和攝）

以美製M59式加農砲而言，有效射程17公里，最大射程約23公里，具備長射程以及精確的炮擊精度。海軍CR201干擾火箭是中華民國中山科學院於65年間研發，68年試射成功，率先裝備於美製MK37火力定向雷達系統的陽宇字級衡陽艦、華陽艦、岳陽艦上。

花蓮退役軍武公園展示多種軍事武器，壯觀炫目。（范振和攝）

花蓮退役軍武展示公園展出的M41戰車。（范振和攝）

如以F-5E戰鬥機來說，這是美國諾斯洛基公司授權航發中心（漢翔公司前身）製造，命名為中正號，民國104年8月31日由屏東空軍基地移運花蓮展示。

退役軍武展示公園沒有圍欄，可讓人近距離接觸軍武裝備，但設有「請勿攀爬觸摸，以免發生危險」告示牌，縣府希望遊客要顧及安全外，也要發揮公德心，不要搞破壞才好。

(中時 )