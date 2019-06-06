新竹市立棒球場2017年3月16日就報廢了，到現在已經27個月，2年多來工程招標連6次流標，好不容易第7次終於招標出去。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場2017年3月16日就報廢了，到現在已經27個月，2年多來工程招標連6次流標，好不容易第7次終於招標出去。（陳育賢攝）

「強勢回歸」變「強勢延宕」！由於包括新竹棒球場、龍山國小群英樓、關埔國小2期等工程都多次流標，工地都是圍上鐵皮圍籬就無限期延宕，新竹市議會國民黨團6日要市府乾脆換換了設計規畫公司，看工程招標能否順利一點。

國民黨團今天以「強勢回歸」變「強勢延宕」為題炮轟市府的工程品質，吳青山指出，新竹市立棒球場2017年3月16日就報廢了，到現在已經27個月，2年多來工程招標連6次流標，好不容易第7次終於招標出去，但是工期從原先的20個月延長為32個月，要到2021年底才能完工。

李國璋更驚爆說，設計監造公司是曾在台南引起工程疑慮的公司，上網都搜尋得到，他很憂心未來的工程品質與公共安全，他質疑難道市府對於工程只用最低的法律標準，不用顧慮工安標準嗎？他呼籲為了安全要換掉設計規畫公司，重新檢討。

黃美慧也指出，棒球場招標出去了，市府應付法規只召開營運招標公聽會，但針對施工的周邊居民說明會都沒有，棒球場施工影響範圍，最少就有民富里、新民里、仁德里、長和里、中興里、磐石里等，市政府完全沒有針對工程的進行、交通的疏導計畫與周邊居民溝通說明，民富國小的教學環境影響又該如何？市府不能漠視居民權益。

張祖琰也舉出龍山國小群英樓工程跟關埔國小2期工程的例子，關埔流標2次，群英樓更是前5次都無人投標，好不容易第6次有在地廠商來投標，結果卻被審查為79.33分，未達80分而棄標，不知問題出在哪？群英樓校舍遲遲無發包，導致孩子要擠在同個班級上課，真是急死了家長。

陳慶齡則強調，投標群英樓的在地營建商明明口碑都不錯，過去在竹市也做過多項公共工程，不知這79.33分如何而來，市府有必要說明。

市府工務處則表示，棒球場的設計規畫公司是通過嚴格的資格審核，且台南的工程司法最後是還其清白並無責任，而工程會流標是因門檻高，確實廠商比較不好找，至於群英樓的投標廠商不合格，是因為評審委員認為在執行面可能有顧慮而無法勝任，才評出79.33分的評分。

此外，針對議員質疑市府工程延宕，市府則拿出數據澄清表示，林智堅任內已啟動812項工程，準時完工件數691件，比率達85.2％，逾期案件數則為120件，比率14.8％，另，群英樓與關埔國小2期都將在6月18日再度招標。

(中時 )