大陸演員張鐵林、張國立與王剛因在2009年電視劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》分飾乾隆皇、紀曉嵐和和坤，詼諧逗趣、鬥嘴不相讓的互動演出，一夕爆紅，3人戲外也是好朋友，成為影視圈著名的「鐵三角」。

最近王剛應邀參加湖南衛視新節目《我們的師父》，分享與徒弟們學鑑寶、演話劇、談人生的幕後故事。他為節目接受訪問時表示：「平時玩兒、有時間、能夠暢快的聊天兒，我會選張鐵林。張國立特忙，而且你跟他聊天兒吧，還是聊拍戲，要不就是拍節目這點事兒。而在收藏領域，我就能跟鐵林聊得更多一點，他明白，我也懂啊！」

這也難怪，因為曾主持《收藏天下》的王剛是圈內有名的收藏家，興趣廣泛；而張鐵林也是著名的收藏家，特別喜歡搜羅各種手札，也就是名人的信件與文件，兩人有著相同的嗜好與興趣，當然可以聊得多一點。

王剛表示，收藏生涯是從10歲和父親一起逛古玩市場相中一個鳥籠悄然開始；笑說在表演和收藏方面的造詣都不是專業出身，更多是因為興趣和好奇。

(旺報 )