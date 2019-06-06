78歲賴姓老翁3日晚間因為失智迷途，1個人走在馬路上，還不時跨越車道，險象環生，路過民眾發現便報警處理。警方到場後發現老翁患有失智症，對於警方的詢問都一問三不知，徒增警方查證身分的困難度，暖警見老翁體力透支，疑似久未進食，遂自掏腰包購買麵包及礦泉水給老翁果腹，並帶返所內細細查證，所幸經由警方抽絲剝繭耐心的查證下，終於聯繫到迷失老翁的家屬，順利協助老翁安全返家。

台中市警察局第三分局健康派出所員警3日晚間20時20分接獲民眾報案，稱有1名老翁走在馬路上，還不時跨越車道，相當危險，警方到場後，發現該名老翁患有失智症，對於警方詢問其姓名、地址及住家電話均無法清楚說明，員警只好先將老翁帶返所查證身分，細心的員警隨即發現老翁因為迷途不知走了多遠，疑似久未進食，體力早已透支，員警遂自掏腰包購買麵包及礦泉水給老翁果腹

經警方耐心反覆詢問及查證後，才得知賴姓老翁的真實年籍資料，警方遂電話通知老翁的兒子由他帶回家中照料，家屬對於警方熱心積極協助表示非常感激不盡，再三言謝。

(中時 )