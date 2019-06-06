斗六人文公園估計可容納3萬人。（周麗蘭攝）

退出民進黨籍的無黨籍議員蔡明水（中）也是韓國瑜支持者。（周麗蘭攝）

韓國瑜支持者向雲林縣府申請6月15日下午3點至6點在人文公園舉行韓國瑜回娘家造勢大會，估計可容納3萬人，雲林縣議員表示，雖大家都有動員能力，但希望更多人參加，盡量透過臉書等管道周告眾知；縣長張麗善表示，如果她有受邀一定會出席，這是無庸置疑的。

位於雲林科技大學校門正對面的人文公園，曾有多次申請舉辦選舉造勢場地，毗鄰斗六最大的人文夜市、雲林縣警局、雲林縣運動公園，估計可容納2至3萬人。

據了解，韓國瑜支持者已向警方申請大學路、中山路、公明路的集會路權，如有十萬人次參與也應塞得下；若有遊覽車前來，規畫統一停放在斗六棒球場附近。

縣議員蔡東富6日也在質詢桌前放置宣傳「韓國瑜要回來了」看板，他表示，6月1日去凱道回來以後，百姓就一直在問雲林要不要辦一場？韓粉打聽到說韓國瑜6月15日要回來參加維多利亞畢業典禮，決定當天下午2點到6點在人文公園舉行造勢大會。

蔡東富表示，已經確認韓國瑜6月15日會回來，他希望鄉親能夠站出來支持，雖說動員議員們也是有能力，但這一段時間以來，韓國瑜被抹黑、抹黃、抹紅、抹走路工等等，誠信黨團是在社群網站週告眾知鄉親共襄盛舉。

誠信黨團總召集人黃文祥表示，6月1日凱道活動很多雲林上去聲援雲林的女婿韓國瑜，很多韓粉都期待他能夠回來，有個機會能夠支持鼓勵他。

雲林縣長張麗善受訪表示，雲林鄉親非常期待韓國瑜回到母縣，這次是最基層的韓粉發動，他回到雲林縣來，她應該會受邀，她也會參加，這無庸置疑。

(中時 )