台灣美國事務委員會今天揭牌，總統蔡英文致詞表示，在推《台灣關係法》立法40週年的這一年，透過雙方累積互信、默契，我們以實際行動為台美關係創下新的里程碑。

北美事務協調委員會更名，從今天開始正式揭牌改名為台灣美國事務委員會。蔡總統表示，回顧40年前，美國依據《台灣關係法》成立在美國台協會（AIT），作為執行美國政府跟台灣相關事務的代表機構，同一年我們也設立北協作為AIT對口。

蔡英文說，經過40年來努力，台美夥伴關係不但比40年前更加緊密，更成為印太地區一股良善力量，今年我們也跟美國友人一起慶祝AIT成立40週年及內湖新館落成。當時在新館啟用典禮上她說過，在瞬息萬變世界中，少數不變的事情之一，就是台灣對印太地區和平穩定安全的承諾不變，「身為總統，我要重申，維護民主的決心，民主對台灣來說不是口號，是人民的生活方式、及維護尊嚴的基本價值。」

AIT處長酈英傑致詞表示，這次的更名能夠更加確切地反映台灣美國事務委員會每天的工作內涵，也是一個絕佳機會，讓我們凸顯美台雙方將共同打造的精采未來。

酈英傑強調，數十年來，無論在華府及台北執政的是哪個政黨，美台關係都一直蓬勃發展，欣欣向榮，這反映了美台的共享利益與共享價值。雖然台灣美國事務委員會在今天換了新名字，但有一件事是不會改變的：那就是，我們希望美台人民之間，在過去40年來所建立並培養的深刻友誼，將能在未來繼續深化下去。

(中時 )