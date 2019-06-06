安裝選課擴充元件後，部分選課大綱按鍵會變成綠色，點選即可看到歷年成績分布。（徐養齡翻攝）

安裝選課擴充元件後，即可在選課系統看到歷年成績分布。（徐養齡翻攝）

清華大學學生選課出奇招，有學生透過大數據分析，彙整出過去超過1700堂成績分布，讓學生輕鬆選到易得高分的「甜甜課」，在令學生焦頭爛額的選課季宛如一盞明燈，不過也引發「投機」爭議。

清華大學6日起開放選課，大學生為張羅下學期的課程，紛紛上網詢問各開課老師的評價，其中愛給高分、考試簡單的「甜甜課」堪稱可遇不可求，也是學生選課的首選。

近來在學生社群中出現「NTHU_ScoreSharing」擴充元件，標榜在chrome瀏覽器安裝後，能在選課系統中的部分課程大綱，看見歷年成績分布圖，在選課與預排系統中，還會將部分大綱按鈕的顏色改為綠色，提示哪些課程是有歷年成績分布表可供閱覽的。

研發學生說明，安裝元件並登入校務資訊系統後，需點選同意成績分布資料與學號被上傳到雲端共同資料庫，不用擔心其他隱密個資外洩問題，就能看到預排或選課系統的成績分布。

以「文學經典：《詩經》選讀」課為例，點進大綱後便能看到拿到最高分A＋到及格邊緣C-的人數，顯示拿到高分的遠高過低分群，就屬於好修又容易拿高分的課程之一。

「開發團隊真是佛心來著！」、「選課救星」、「杜絕被當」，選課元件釋出後瞬間引發熱議，安裝人次迅速突破千人，學生們紛紛叫好，也有人感嘆「為什麼要畢業了才出現這種東西」。

不過該元件也引發「投機」一說，質疑都能念到清大，卻還一心想選「甜甜課」，但也有人認為學生是「學以致用」，將大數據發揮得淋漓盡致，且學生們安裝時需同意分享到雲端資料庫，並未強迫。

對此，校方表示，校方提供學生成績數據，是讓學生了解整體成績落點，而非用來作為選「甜甜課」的比較值，學生應根據興趣及學習意向來選課，清大針對選課系統有有明確及詳實的規範，不建議學生採用規則以外的方式，校方將從法規層面來討論是否有違法，勸阻學生以體制外的方式選課。

(中時 )