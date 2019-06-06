鄰居失智阿嬤當超商實習店員，一眼認出勇媽市長「阿惠」。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會與知名超商合辦失智症長輩當超實習店員，86歲阿金阿嬤、77歲阿郎阿公是超商的高年級實習生，動作越來越熟練，笑口常開，6日勇媽市長黃敏惠到超商，阿嬤脫口叫出「阿惠，哩那ㄟ來？」還親切教勇媽煮咖啡。

86歲阿金阿嬤是到超商當實習店員近2年，變得活潑與開朗，超商標準用語「歡迎光臨」，她說不慣，改成台語版「有閒來坐」、「若有欠用歡迎架構來」、「祝你中1000萬，那有得獎要請客」，阿嬤是黃市長的鄰居嬸婆，一眼認出她脫口就叫「阿惠哩那ㄟ來？」，還教勇媽市長煮咖啡。

77歲阿郎阿公過去是工廠老闆，10多年前退休後中風，變得悶悶不樂，到超商實習一年半以來，學會煮咖啡、站收銀櫃台，與客人互動漸入佳境，連心算找錢也越來越快、準，他教市長如何操作收銀台。

黃敏惠看到長輩能動手動腦，十分感動，她說，很開心向長輩們學習，以前阿金嬸婆都會坐在家門口，好一陣子沒看到嬸婆，原來是到7-ELEVEN新大業門市擔任高齡實習生，看到阿金嬸婆的進步，很感動，感謝超商與天主教中華聖母基金會提供失智長輩接觸外界的機會，讓長輩能減緩失智。

(中時 )