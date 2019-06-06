行政院會上午聽取「金融挺產業推動成效」報告，其中顯示截至今年4月本國銀行對新南向18國授信總額已突破1.1兆元，蘇揆認為成效良好。

蘇揆在院會裁示中說，金管會與經濟部等部會合作，透過提供企業融資、協助籌資、直接投資及創投等多元方式，支援實體經濟，促進金融發展，不但中小企業放款餘額及占全體企業放款比率逐年攀升；本國銀行對5＋2產業的放款去年也較前年再增加2千億元，此外，到今年4月，對新南向國家授信總額也已突破1兆元，成效良好。

金管會銀行局長邱淑貞在報告時表示，金管會非常鼓勵銀行跟著企業的腳步到新南向國家開拓市場，從2016年推動政策以來，當時是5000多億元的放寬，現在已2倍的成長，已達1.1兆多元。

另外，蘇揆也說，本年度加強辦理中小企業放款方案新增「貸款戶數成長」考核指標及「小型及新創企業融資特別獎」，有效引導金融機構協助更多中小企業及小型、新創企業取得營運資金，金管會應與各部會持續合作，積極推動，財政部也應持續督導公股行庫落實政府重大政策，提供有利產業發展的金融環境與服務，達到金融機構與產業雙贏。

(中時 )