3年前才因強盜和竊盜案服刑完畢的甯姓男子，前年7月因心情不好，碰到警察盤查，就作勢以肩膀頂撞警員，還罵警神經病，被依「侮辱公務員罪」起訴。案經台北地院審理後，法官認為甯男，本次再犯雖符合累犯加重其刑規定，但參照大法官釋字775號解釋，如果累犯不分情節，就一律加重最低本刑，違反憲法罪刑相當原則，本案不加重刑度，判甯拘役20日，可易科罰金。

判決理由指出，甯男受有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，原應依刑法第47條第1 項累犯規定加重其刑，惟依釋字第775 號解釋意旨，不分情節，一律加重累犯最低本刑，有違憲法罪刑相當原則。在法律修正前，為避免罪刑不相當情形，法院就該個案應依775 號解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。審酌本件構成累犯的前案是強盜及竊盜案件，與本件妨害公務犯行不是同類案件， 難認有特別惡性或刑罰反應力薄弱之情，故不加重其刑。

判決指出，甯姓男子因強盜和竊盜案在2016年3月25日執行完畢出獄。隔年7月19日晚上9點多，在新北市新店區安德街口，不爽轄區警察盤查他，就作勢以肩膀頂撞李姓警員，還口出神經病罵在場兩名警員，妨害警察執行公務。

北院審理全案，法官審酌甯情緒控制不當，不知自制，當眾對依法執行職務的員警出言侮辱，蔑視公權力存在，所為誠屬不該，惟考量他最終在審理時坦承犯行，態度尚可，依刑法妨害公務罪章的「侮辱公務員罪」，判拘役20日，可易科罰金2萬元。本案可上訴。

(中時 )