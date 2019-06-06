擁有世界最美和聲的哈佛大學鱷魚合唱團的世界巡演，昨(5)日晚上在屏東演藝廳熱鬧開唱，特選家喻戶曉的中文歌曲月亮代表我的心、童話、丟丟銅仔與多首5至60年代美國西洋流行及鄉村音樂，搭配舞蹈與台下觀眾互動，嗨翻全場。本次演出邀請六龜龍興國小合唱團及高醫大合唱團聯演，以歌聲交流傳達對合唱的熱愛，成為最好的國民外交。

主辦單位崇友基金會唐秋鈴執行長表示，鱷魚團來台巡演19年，今年特別選擇屏東做為台灣的第一站，主要是看重屏東演藝廳高水準的場地，今天的演出出乎意料地銷售一空，730個位置座無虛席，可見屏東也培養出愛好藝文活動的觀賞人口。同時，由於屏東近年特別重視在地阿卡貝拉團的培植，因此也邀請了20個阿卡貝拉團超過100位團員來觀賞，屏東信義國小阿猴阿卡貝拉團也以歌曲快樂天堂回饋給鱷魚團。

鱷魚團台灣行程接下來會在高鐵左營站、101購物中心、海洋大學、慈心華德福中學、蘭陽女中進行一連串的表演，端午節連假也會到台北大佳河濱公園參加龍舟活動、品嚐台灣美食，預計13日離開台灣，接著前往大陸、日本、澳洲、法國等15個國家。

(旺報 )