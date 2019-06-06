台中市政府盧團隊推動路平專案，並引進新技術與維修工法，提升路面修補效率與品質。市長盧秀燕自107年12月25日上任以來至今，路平完成112條，長度達38公里，未來將建立「坑洞巡補精進計劃」，針對即將產生坑洞處修補，並爭取中央前瞻預算補助，以及運用新技術與新工法，預計今年道路改善目標值80公里。

市議員朱暖英6日於市議會市政總質詢中，關心市府建設局在道路改善相關預算，今年編列較過往少，關切路平推動的狀況。

盧秀燕表示，感謝議員對於路平推動政策的關心，今年較為特殊為過渡期，但建設局仍相當積極執行路平工程，上任以來至今，路平完成112條，長度達38公里，面積48萬6,060平方公尺。

建設局說明，在道路改善相關預算方面，前市府在108年只編列7億元，相較往年短少許多，但市府仍積極推動路平作業，預計今年道路改善目標值80公里，而目前路平孔蓋下地率為6成，今年以7成為目標。

建設局指出，市府積極爭取中央前瞻預算及市府追加預算，持續推動路平專案，針對管線挖補、人手孔蓋、抗滑標線、以及人本無障礙步道等問題逐一解決，提升道路施工品質。道路養護業務除從基本功做好外，市府也積極接觸新技術與新工法，比如將借鏡新北市政府，引進「熱再生修補車」道路維修工法，提升路面修補效率與品質，預計今年6月試辦。

為配合循環經濟政策，工程評估使用再生瀝青及轉爐石材料，近期也將研議引進重複啟閉人手孔蓋微創工法，避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平。此外標線防滑也是交通改善的重點，利用陶瓷防滑材料等新工法，也可大幅提高用路行車安全。

(中時 )