台北市議員高嘉瑜6日在市政總質詢質疑，市長柯文哲推動公幼成效差，她還稱目前3歲幼兒猶如「棄嬰」，只能被迫選擇私幼，不滿市府沒有增班計畫，要讓家長相當焦慮。柯文哲對此回應，市府會當作重要事情處理，下次總質詢前若沒成效再K我們。

北市公幼僧多粥少，高嘉瑜質疑，柯文哲上任後，曾說要努力把私幼轉為非營利，讓公私比達7比3，不過，她調閱資料發現，自2014年至今，私幼轉型非營利幼兒園數量掛零，公半民營幼兒園的數量去年也是零。

高嘉瑜指出，全市507所私幼，僅20幾家、4.34％簽約轉型準公共化幼兒園，目前3歲幼兒猶如棄嬰，只能被迫選擇私幼，但私幼1個月學費高達2萬元，公幼1學期只要2萬元，差別很大，明年3歲抽籤，一切狀況又要重來，難道市府無計可施嗎？

她說，市府儘管有補助家長1萬3660元，但對私幼轉型毫無誘因，也沒有動力，公幼數量無法增加，私幼又只會坐地起價，要家長怎麼辦。

對此，柯文哲回應，13660政策去年上路後，確實有解決部分問題，但如何輔導更多私幼轉型是未來重點，會邀業者來問看看原因，再從中協助。

柯文哲說，目前有27校轉型，代表情況有鬆動，市府會當做重要的事情努力來做，，再下次總質詢前若沒成效再K我們。

(中時 )