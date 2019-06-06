2019年是電通安吉斯集團(Dentsu Aegis Network)連續第六年舉行「One Day for Change改變這一天」志工日活動，延續去年「啟飛吧!小梅」主題，今年創意團隊企圖跳脫彩繪的方式，進一步為老梅社區找到翻轉的能量。集團以社區的的景點和特色做基礎，與老梅國小同學們(簡稱小梅)，共同發想出五個翻轉社區重要的價值觀，分別是負責、互助、自信、努力與勇敢，進而共創出五個具有以上價值觀的精靈角色。這五個角色展演在老梅社區，形成「小梅的異想世界」，可愛的造型與動人的故事為社區注入了新的活力，未來造訪老梅社區的旅客們，將看到小梅的創意由一面牆、一個站牌、延伸到一整條街廓。

2019電通安吉斯集團「小梅的異想世界」志工日活動全體大合照

小梅異想世界的五隻精靈：五星洗衣婆、老山豬、綠石怪、石花公爵與風小將是由創意團隊與小梅共創，同時邀請到插畫家莊信棠SMART與地景藝術家藍色隧道一同將創意優化，呈現在社區的兩面牆面。為了提供遊客更清楚的景點位置，集團也設計一款「小梅的異想地圖」張貼在公車亭。此外，為了宣傳老梅社區的知名度，集團運用數位力，透過社群平台，讓五個角色在行動屏幕上做虛實展演，其中AR 擴增實境的應用，不只是真實之外的虛擬視界，更是感官體驗的擴張延伸。志工日當天，有超過700名集團同仁在社區景點聽小梅做導覽，並研究各種AR的創意玩法，將異想世界的精靈角色宣傳擴散出去。

去年「啟飛吧！小梅」活動中，創意團隊結合小梅的繪本與創意力，共創兩面彩繪牆與四個裝置藝術，讓孩子親眼看見他們的創意被放大、被實現在牆面與社區。據當地區公所與國小校長表示，去年志工日活動之後，當地的旅客真的比往年增加，有人去學校詢問小梅創作的牆面在哪裡？也有單位看了電視報導後捐款給學校，可見這個以創意為概念的志工日活動，已經對社會造成了改變，集團希望這五個角色所代表的價值觀，可以深植在小梅的心中、影響社區的居民，並鼓勵他們靠著與生俱有的創意力，翻轉自己的家鄉。

電通安吉斯集團台灣執行長唐心慧(Jennifer Tang)對實現企業社會責任有很高的期許，她表示：「集團連續幾年投入大量人力、資源與時間在企業社會責任(CSR)，目的並非只是完成一次性的志工日活動，或給予慈善團體硬體和資金，而是希望改變社會大眾對CSR的觀念、秉持著『創意是改變的原動力』的信念、並運用核心能力：創意力、數位力與傳播力來幫助偏鄉孩子。同時，我們也在提醒自己，在行銷傳播產業中，重新找到代理商的價值，如果這樣的改變可以引起更多組織或個人的認同，一起加入企業社會責任的行列，就會為社會帶來更多美好的改變。」

老梅國小黃家裕校長表示：「很高興能持續第二年參與電通安吉斯集團的老梅社區改造計畫，老梅的學生有無限的創意，孩子們對於自己設計的角色能出現在老梅的房舍街道，為提振地方發展盡一份心，都感到與有榮焉，也對自己的家鄉產生更高的認同感與榮譽心」。

如果想進一步了解關於電通安吉斯集團與小梅的共創內容，歡迎追蹤【啟飛吧!小梅】IG粉絲團，探索五隻精靈的故事與小梅的異想地圖。

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(中時電子報)