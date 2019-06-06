前行政院長賴清德今（6）日下午到基隆海大演講，學生提問對於自貿區與台北市長柯文哲的看法，賴清德火力全開，左批高雄市長韓國瑜在自貿區沒具體說法，右打柯文哲沒有反對一國兩制，整場演講儼然變成賴的政治個人秀。

海大生提問對於自貿區的看法時，並未提及韓國瑜，怎料賴清德彷彿撿到槍，大酸韓國瑜沒有講具體、完整內容，所以無從評論；但他以前在立法院時就提過案，但因貨物在自貿區，到後來源頭可能無法追查，所以他在當立委時就認為不可行。

海大生再問，對於柯的看法？賴先是反問「你是柯文哲的支持者嗎？」引發哄堂大笑。賴接著說，他跟柯系出同門，都是醫師，柯強調執行力，他很肯定，因為他也強調務實，但他跟柯不同的是，柯在備詢時，竟說「不要理一國兩制就沒事」。

賴清德說，台灣是主權獨立國家，他絕不不接受一國兩制、或要跟大陸談和平協議，若柯也堅決反對一國兩制，大陸若看到，想必效果會有多大，所以「柯錯過了為台灣人講話的機會。」

(中時 )