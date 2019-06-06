新北市吳姓男子3年前在未採取任何安全措施的情況下，將2個月的兒子置放在他的胸口後沈睡，幼童不慎掉落頭部撞及地板，隔天又抱幼童失手害跌傷，經送醫救治後腦部受有重傷難以治癒，高院維持一審刑度，將吳判刑10月。可上訴。

高院雖然變更法條，但仍認為吳男受有國中畢業的教育程度，理應知道照顧新生兒應謹慎小心，避免新生兒受到傷害，他粗心大的照料，嚴重性不亞於故意傷害行為，且因重傷害造成幼童發展遲緩，將他判決10月、須入獄服刑。

(中時 )