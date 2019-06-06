糊塗爸害男嬰摔成重傷 判囚10月 14:472019/06/06 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 糊塗爸抱二月大嬰兒害摔成重傷，遭判刑十月。(示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市吳姓男子3年前在未採取任何安全措施的情況下，將2個月的兒子置放在他的胸口後沈睡，幼童不慎掉落頭部撞及地板，隔天又抱幼童失手害跌傷，經送醫救治後腦部受有重傷難以治癒，高院維持一審刑度，將吳判刑10月。可上訴。 高院雖然變更法條，但仍認為吳男受有國中畢業的教育程度，理應知道照顧新生兒應謹慎小心，避免新生兒受到傷害，他粗心大的照料，嚴重性不亞於故意傷害行為，且因重傷害造成幼童發展遲緩，將他判決10月、須入獄服刑。 (中時 ) #重傷 #幼童 #傷害 #新生兒 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 外拍女模遭性侵 求色狼不要再傷害別人 11:132019/06/03 社會 六四30年 周錫瑋憂蔡傷害民主法治 11:392019/06/03 政治 吸膠男推釣客落水殺人未遂起訴 法院改傷害罪輕判 16:272019/06/03 社會 貿易戰傷害加深 美農民恐永遠失去陸市場 08:152019/06/04 財經 國1湖口楊梅重大車禍 1死6輕重傷 08:002019/06/04 社會 談判未果 揮刀亂砍2死1傷 狠男判賠重傷者74萬 18:482019/06/04 社會 花蓮拚生育 懷孕到就學都補助 04:102019/06/05 地方新聞 獨派要蔡知進退 卓榮泰盼勿傷害 14:332019/06/05 政治 清景麟教育基金會助偏鄉幼童 邀賞音樂會 18:162019/06/05 財經 竹東少女命案 惡男更二審仍判死 11:222019/06/06 社會 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 - 社會 - 中時 摩鐵雙屍案！網紅女友慟發文：後天是結婚好日子 - 社會 窒息性愛奪命？她約炮歐巴成裸屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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