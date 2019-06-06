新北市連鎖超商、咖啡店將於9月起執行全面禁菸，民進黨台北市議員高嘉瑜6日質詢時質疑市府反應慢半拍，到現在還停留在評估狀態，對此，北市衛生局長黃世傑表示，北市確定比照新北市於9月同步實施，目前除3家超商、5家咖啡連鎖店，後續預計還會邀請7家業者加入。

高嘉瑜今於市長施政總質詢指出，新北市今年3月開始推動便利商店、咖啡店騎樓禁菸，預計9月開罰，台北市到現在還在評估階段，是否要比照辦理，何時實施？

黃世傑表示，北市也會在9月同步實施，除比照新北市的便利商店及咖啡店業者外，後續也會邀請7家咖啡業者。衛生管理科長林夢蕙進一步表示，目前確定納入禁菸範圍包括統一超商、全家、萊爾富、OK便利商店、美聯社、星巴克、85度C、路易莎等，預估有近2000個據點納入禁菸範圍。

違規抽菸取締部分，高嘉瑜統計，去年公車停只開罰3件，成效不彰，建議可以參考日本戶外設置吸菸區，增加戶外吸菸亭，減少亂丟菸蒂及隔絕二手菸害。

對此，衛生局表示，目前北市有130餘個戶外吸菸區，後續會再進一步去盤點，吸菸區設置標準以不在行人必經區域，同時還要清楚標示，且吸菸區範圍不得大於禁菸區面積2分之1。

公車亭違規吸菸部分，因人潮比較密集，若稽查人員發現違規吸菸還是會執法，隨著不斷宣導及設置告示牌面，民眾大多都知道公車亭不能吸菸，民眾若發現有人違規抽菸，可以拍照並通報1999市民專線，會立即派員到場稽查，但往往人員人員到場時違規者已經離開，稽查確實比較有困難，後續會持續與公運處加強宣導，重點在於二手菸防治。

(中時 )