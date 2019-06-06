民進黨台北市議員、港湖女神高嘉瑜，日前被挖出大學時照片，由於離子燙超不自然，高嘉瑜自嘲根本「黑歷史」。對於有網友質疑，當年照片中的五官與現在相去甚遠，高嘉瑜則三度澄清「我大學還不會化妝」，因為很重要，還跳針連說3次。

高嘉瑜加碼自PO舊照。（翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜就讀台大法律系時期競選學生會長的照片。（翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉於日前在臉書貼文指出「網路有人在傳我選學生會會長時拍的照片，那個年代（2001年）距今18年前，就是流行離子燙啊，那個年代的女孩都燙過，真的超級不自然」。

高嘉瑜自嘲學生會選舉照片是黑歷史，還另外加碼4張自己學生時代的舊照，並跳針強調三次「我大學還不會化妝」、「我大學還不會化妝」、「我大學還不會化妝」；有網友回應「你那時候是發生什麼事了？」、「有女鬼的感覺」、「真是女大十八變」。

也有不少網友說「感覺有點台，可是我喜歡」、「我覺得你入錯行了…這照片比我D槽收集的日本文藝愛情影片女主角都還要正」、「我跟這個時代的妳握過手，還是在男生宿舍」。

更爆笑的是，有網友加碼爆料「妳在中正廟前擺攤位賣都蘭書包時，我有跟妳買並合照，後來被我老婆拿去燒掉了，她誤會妳是我前女友」，不料高嘉瑜傻眼親自回覆反問「燒掉？」，讓網友笑翻。

(中時電子報)