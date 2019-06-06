輔英科大「高齡全程照顧人才培育中心」6日正式揭牌啟用，將是南台灣規模最大的長照人才培育基地。（曹明正攝）

以醫護起家的輔英科技大學接受教育部補助並自籌款項，共投入6000萬元打造全台最大規模高齡全程照顧人才培育中心，6日正式揭牌，第三教學大樓1至3樓共16間專業功能教室，相關設備完全比照業界規格，將為南部孕育更多長照人才。

輔英「高齡全程照顧人才培育中心」接受教育部補助3500萬元，校方自籌2500萬，6日盛大揭牌啟用，與會貴賓超過200人，輔英樂齡大學學員以太鼓表演迎賓，董事長杜烱烽、校長顧志遠與眾多來賓共同揭牌。

教育部次長劉孟奇表示，中央投注80億，分4年提升技職教育設備、師資，輔英高照中心是南部唯一針對長照領域而建構的教學空間，完全模擬業界實作環境，可望讓長照領域的技職教育更上層樓。

高照中心主任程紋貞介紹，中心占地1600坪、規畫17間專業教室，例如引進旗美醫院高階病房使用壓力感測墊的「尊嚴安寧照顧實訓教室」、配備最新如廁沐浴輔具的「清潔沐浴照顧實訓教室」、模擬居家情境的「小規模多機能實境教室」，適合不同狀況下的各種訓練。

顧志遠則指出，為了讓設備發揮最大效用，高照中心與高師大老研所等18家伙伴學校資源共享，結合勞動部代訓外勞計畫，未來產官學合作進階、回訓將能無縫接軌。

(中時 )