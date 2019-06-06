雨又來了！全台13縣市大雨特報 15:042019/06/06 中時電子報 陳煌祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局14:25針對新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、台東縣、屏東縣等13縣市發布大雨特報。 氣象局表示，今(6)日對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，宜蘭、花蓮、南投地區及新北以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，另外，針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。 氣象局對南投縣發布大雷雨即時訊息。(中央氣象局) (中時電子報) #大雨 #宜蘭 #花蓮 #新北 #地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北敬老卡被批0分 侯回酸柯也0分 12:192019/06/03 政治 玉山邀新北學子欣賞《紙風車幻想曲》 13:032019/06/03 財經 上班賞心悅目 新北新聞局女職員高占比、高顏值 16:592019/06/03 生活 新北役前免費職訓夯 搶搭2D電繪、室內配線課程 19:172019/06/03 生活 新北新聞局 女力崛起 04:102019/06/04 地方新聞 國民黨新北第3選區立委 黨內力拱蔡明堂 11:462019/06/04 政治 新北公共化幼兒園增班 錄取率反降 12:092019/06/04 生活 不接受照抄新北條款 桃園選物自治條例將提意見 17:502019/06/05 生活 新北危老再動土 中和綠蔭書香宅重生 21:062019/06/05 生活 生活熱門新聞 梅雨重頭戲來了！周六起全台下雨到崩潰 - 生活 全台最噁地在高雄這裡...他求韓處理 網驚：前朝在幹嘛 - 生活 只喝瓶裝水？科學家驚爆恐怖下場 - 生活 晚上睡覺吹冷氣 專家：這時間就該關 - 生活 放屁前出現這3種狀況要注意 恐是大腸癌前兆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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