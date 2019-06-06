中央氣象局14:25針對新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、台東縣、屏東縣等13縣市發布大雨特報。

氣象局表示，今(6)日對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，宜蘭、花蓮、南投地區及新北以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，另外，針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。

氣象局對南投縣發布大雷雨即時訊息。(中央氣象局)

(中時電子報)