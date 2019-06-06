一個著名的「地景標誌」，就如同城市的名片，能成為有力的記憶點，喚起國內外遊客與當地住民，對於城市意象的認識。是故，世界各大知名都市，常以讓人耳熟能詳的地標，經由形象包裝提升城市辨識度，向國際推銷自身城鎮特色，促進居民對在地的認同與榮譽感。

市議員朱暖英認為，市府應該就城市整體具體重新形塑，向市長盧秀燕拋出打造「台中塔」的看法，希望能幫大台中營造一個指標性建築。朱暖英於總質詢秀出世界各大城市指標性建物的圖像，如巴黎艾菲爾鐵塔、東京晴空塔。向在座市府官員，指出這些國際大城往往都有一個享譽國際的地景標誌，來作為經營城市行銷的亮點；反觀，大台中卻沒有一個比較亮眼的地標，幫助大台中作有力的城市推銷，怪不得臺中觀光形象總是不太鮮明，也讓臺中民眾很難說出自身家鄉的在地特色，市政府應該要留意重視。

朱暖英說，雖然我們近年有國家歌劇院是世界第九大地標，但是林佳龍市府一上任就逢胡必反，洋洋灑灑舉出國家歌劇院有三千項缺失，又政策來個大轉彎停建臺中塔，加上過去四年沒有用心，經營臺中地標的形象；因此，國家歌劇院並未如預期在國際上發光發熱，讓臺中欠缺一個國際性的地標。方便我們把臺中市帶進國際，也把國際帶進臺中，怪不得臺中觀光旅遊的總能量，無法如市府設想綻放發光。

朱暖英進一步要求市府如果沒有規劃要蓋台中塔，也應該妥善運用國家歌劇院的優勢，用來提高台中市的國際能見度，活化區域帶來光觀經濟模式的轉變，甚至是替台中創造新的商機，台中市政府對此應該要提出新的辦法，為地方再創生意與活力。

(中時 )