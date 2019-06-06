前天，台南市忠靈塔遷移塔內骨灰事件引起文史界重視，消息也引起日本民眾重視，向重現府城水文促進會表示，塔中一定有日本人骨灰，希望台南市政府基於尊重先人，謹慎處理，並呼籲日本台灣交流協會重視此事。

台南市民間團體重現府城水文促進會，日前緊急提報忠靈塔列級古蹟，並要求市府勿驚擾先人骨骸，日本民眾也寄送日本各地忠靈塔照片給促進會，日本友人表示，二次大戰期間，日本在本土和殖民地每一座城市都蓋了忠靈塔，形狀都很類似，把戰歿者的骨灰安置在裡面，台南忠靈塔興建於1941，在1944年完工，奉祀台南州民，除了台南本地人，一定有當時出生在台南，被徵兵而戰死的日本人，也有戰爭末期美軍轟炸台南時犧牲的日本人的骨灰，且戰歿者名字會刻在裡面，絕對不會是無主骨灰，希望台南市政府仔細調查，並謹慎處理。

重現府城水文促進會關於忠靈塔列級古蹟提報，已經寄達台南市文化資產管理處，希望文資處以暫定古蹟名義，除了盡快進行文資審議，應緊急凍結遷移塔內骨灰，對於目前正在動工的階梯拆除工程，也應立即停工。

(中時 )