大葉大學食生系教授宋祖瑩(右)指導學生做實驗。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學食生系教授宋祖瑩(左)指導學生陳穎婕(右)研究樹豆根酒精萃取物的抗齲齒能力。（謝瓊雲翻攝）

從閩南師範大學到台灣交換的陳穎婕(左)跟隨大葉大學食生系教授宋祖瑩(右)研究樹豆根。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學食品暨應用生物科技學系教授宋祖瑩觀察到樹豆根酒精萃取物有抑制牙周細菌的能力，歷時一年實驗，證實過去總被當成農業廢棄物丟棄的樹豆根，具有應用於口腔保健的潛力。

根據本草綱目記載：「樹豆具有消炎、解毒及解熱之效」。如今卻證實樹豆的根比起樹豆本身，更能抗發炎、抗氧化！過去總被當成農業廢棄物的樹豆根，將搖身一變成為保健產品原料。

宋祖瑩指出，6年前到台東縣金峰鄉訪問，當地原住民主要種植紅藜、樹豆、小米、洛神葵等高經濟作物維生；為改善農民生計，提升農產品附加價值，她開始投入紅藜、樹豆等原住民作物研究，連續四年獲得台中榮總「榮葉計畫」獎助，帶領學生投入樹豆根的機能驗證與應用開發。

實驗室先製備好四種不同配方的樹豆根酒精萃取物，進行抗菌、產酸、耐酸、黏附等四個不同面向的實驗，觀察生長特性以判斷是否具有抗菌能力；研究發現，樹豆根酒精萃取物，一方面可抑制病原菌的活性化合物，使細菌無法在牙齒上黏附，另一方面能抑制代謝產酸，細菌無法通過酸來腐蝕牙齒表面，加上失去酸性的生長環境，細菌無法存活，因此樹豆根酒精萃取物可以預防齲齒，將來可開發為漱口水、牙膏等口腔保健產品。

宋祖瑩說，樹豆根含有豐富類黃酮，可用來預防牙齒疾病，未來將提出專利申請，並進一步以樹豆根來開發齲齒預防用品。

(中時 )