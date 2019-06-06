端午節連續3天假期，為因應假期大坑風景區及主要道路將湧現大量車潮，台中市警五分局提醒民眾，外出旅遊多利用大眾運輸工具，警方於各易壅塞路段，規劃員警加強疏導，指引用路人行車動線，讓民眾有開心假期。

警方針對轄區通往大坑風景區主要道路，東山路、松竹路等路段，於交通尖峰時段規劃東山路與經補路口、東山路與中興巷口、東山路與光西巷、松竹路與環中東路及松竹與軍功路等5處交通崗，實施彈性交通管制調整綠燈秒數，疏解假期人車潮。

警方貼心於大坑地區熱門美食店家、大坑步道及地震公園等周邊，加派員警維護交通；併排停車及紅線停車、闖紅燈等重大違規均列執法重點；環中路銜接國道1號及台74線快速道路，沿線匝道與壅塞路段實施疏導管制。

市警五分局長郭士傑建議，開車民眾可行駛替代道路，由太原路銜接祥順路或廍子路轉往大坑風景區，避開東山路車多路段，另登山口因停車空間有限，可停經補庫停車場或祥順路邊兩側停車格採步行，避免堵車。

(中時 )