在自己跟老東家裕隆納智捷合約走完之際，本季包辦年度第一隊、最佳防守後場球員與助攻王3大獎項的林韋翰，已經開始考慮挑戰籃球生涯另一舞台，那就是中國大陸CBA，「我已經快滿29歲，也該認真考慮前往CBA挑戰了！」

林韋翰生涯前2季待在裕隆未獲重用，第11季跳槽金門酒廠後，逐漸打出應有身價，第15季重返老東家裕隆，來到上季合約年表現更加出色，除了包辦年度3大獎項，更成SBL史上首位單場「20分、20助攻」的誇張紀錄保持人。

其實林韋翰在上季快結束時，一度想要效法蔣淯安、于煥亞、黃鎮、呂濟而、宋宇軒等人，前往中國大陸NBL河南隊打球，後來經過審慎思考，他還是打消這個念頭，決定等到上季打完，再來好好思考是否前往CBA投入選秀行列。

如今隨著林韋翰決定參加今年CBA選秀與測試訓練營，幾乎確定他將暫離台灣籃壇，前往中國大陸挑戰更高層級的舞台，但他會被哪隊選上，恐怕將視測試結果而定，不過憑藉他的優異控衛身手，相信他在CBA找到新東家並不困難。

由於今年CBA徹底改變選秀制度，決定朝著NBA作法邁進，將於每年6月第一個周一開放選秀報名，每年7月1日公布選秀球員名單，然後每年7月最後一周舉辦選秀訓練營與選秀大會，具體的時間與地點將會另行公布。

(中時電子報)