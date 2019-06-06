網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

前立法院長王金平今午（６）在黨內5人小組拜會後，發出「不參加黨內初選聲明」。內文批判國民黨初選「奇奇怪怪」，更指出自己將全心全力勤走基層、整合各地資源人脈，為贏回中華民國努力、不會讓期待2020政黨輪替的人民失望。此震撼彈投下，各界熱議，更多有臆測王的動向。不少韓粉則呼籲「給他一個台階下」。

王金平在聲明中表示：「2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。」

王金平更指出：「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。」

對此，韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「王金平宣布不參加黨內初選，也不會脫黨參選這是演哪齣啊？！」有人呼籲：「他有頭有臉，必然是好面子，須給他一個台階下，才是良策。」

其他韓粉也紛紛回應：「請先給予正面評價，後面的事還沒發生也可能不會發生」、「夠了，年事已高，轉念放下，華麗的退下也是高深的智慧。更贏得人民的尊重」、「能扮演好輔選角色最好」、「自己找臺階下，才不會找漏氣」、「希望王金平是華麗的轉身赢得好評，無要再有算計。人貴在自知呀！」

(中時電子報)