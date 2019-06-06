中國大陸國家主席習近平4日前往俄羅斯進行國事訪問，陸官媒中央電視台報導，此行習將與俄羅斯總統普丁簽署兩份中俄關係的聲明，並將原先的「中俄全面戰略協作夥伴關係」提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」，所加上的「新時代」三字，在兩國皆面臨與美關係陷入僵局之際，特別引起注目。

綜合陸媒5日報導，習近平此行訪俄，為連任國家主席後首次訪俄，也是自上月與美貿易談判中斷後，首次進行的海外訪問。習在俄羅斯克里姆林宮與普丁會談時表示，今年是中俄建交70周年，中方願同俄攜手努力，在國際事務中貢獻更多「中俄方案」，同時宣佈簽署《中俄新時代全面戰略協作夥伴關係》，以及《中俄關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》。

報導指出，普丁在會談上除了繼續強調兩國在國際與地區議題上的協調合作，共同應對單邊主義、保護主義等挑戰，同時深化兩國在經貿、農業以及基礎建設等領域合作。此外，正值美中貿易戰之際，俄方也願提供中國大陸足夠的天然氣，願意增加對陸大豆出口。

習近平訪俄前一天接受俄媒聯訪時也表示，「在當前國際貿易和投資低迷、保護主義加劇的複雜形勢下，中俄經貿合作取得顯著成果更顯難能可貴」，並再次稱讚普丁「是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友，我十分珍視這份深厚的情誼」。

美中關係正因貿易戰關係緊繃，俄羅斯也因「通俄門」、限制核武條約以及北極開發等等議題，與美關係陷入僵局。普丁的首席外交政策顧問烏沙科夫對習近平訪俄進行國事訪問表示，中俄兩國不僅經濟合作日益密切，在包括朝鮮核項目，委內瑞拉危機，以及伊朗核問題等國際議題上，兩國在政治上似乎始終保持一致，作為安理會常任理事國，兩國在很多重大國際問題上投票一致。

(中時電子報)