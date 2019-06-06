內政部資訊中心前主任施明德貪汙案，經台北地檢署於今年4月間向台北地方法院聲請羈押施明德獲准，即將羈押期滿，北檢6日向北院聲請延長羈押，北院將在稍晚裁定。

廉政署據報，指施明德等多名官員涉嫌自2009年間起，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪、違反政府採購法，檢廉於2017年11月13日約談施明德，複訊後諭令以100萬元交保。

不過，內政部長徐國勇上任後，指示全面清查施在移民署經手過的全部標案，並將資料交給廉政署調查，廉政署經1年多期間，先針對7項採購案中的2009年「外網安全節能設備案」、2010年「電腦設備更新案」2項標案，懷疑施涉嫌收受李姓業者數百萬元回扣，協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪，收賄金額高達數百萬元。

檢廉發現施明德涉嫌利用多位親友帳戶，在採購案招標、得標前後期間收受賄款，並隱匿貪汙所得，涉嫌洗錢，今年4月間再度針對施明德親友的21處地點搜索、約談施明德、洗錢親友、行賄的業者共13人調查，檢方訊後聲押施明德獲准。

由於施明德的羈押即將屆滿，檢方於是向法院聲請延長羈押。

(中時 )